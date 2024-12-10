ناصر: المشهد في سوريا ضبابي وأميركا وحدها تستطيع لجم مطامع إسرائيل

أضاف ناصر في إطلالة له ضمن برنامج "هنا بيروت"، أن "سوريا في مرحلة انتقالية وهناك فوضى وأعتقد أنها قد تتجه إلى التقسيم".

كما اعتبر ناصر أن: "ما يخفف وطأة ما يحصل اليوم هو وحدة الشعب السوري وعدم الذهاب إلى التفرقة المذهبية" مشيراً إلى أننا "تواصلنا مع جهات دبلوماسية عربية ووعدتنا أن الصوت العربي سيصل ولن يتم التعرض للأقليات".

ولفت ناصر إلى أنه: "ليس هناك ضمانات أميركية بعدم التعرض للأقليات ولكن نأمل ذلك"، وتابع: "المقاومة خذلت في المنطقة من أكثر من مكون وجهة والإدارة الأميركية وحدها قادرة على لجم المطامع الإسرائيلية، وليس هناك قدرة ردع في سوريا، لذا المشهد مؤسف".