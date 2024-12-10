باسيل: من الجائز اعتبار ان إسقاط النظام في سوريا سيقطع التواصل في محور المقاومة ممّا يجعل امداد حزب الله بالسلاح امراً صعباً وبالتالي هذا يوقف اعتبار لبنان جزءاً من محور المقاومة

جَيّرت اسرائيل التغييرَ في سوريا الى مَلاعبِها فاحتلَّت اراضيَ عربيةً، وانتَهكت مِساحاتٍ تسيطرُ عليها الاممُ المتحدة في الجَولان، وضَربت جواً بعد الارض فدَمَّرت قُدُراتِ سوريا العسكرية/ وعلى توقيتٍ تتلمَّسُ فيه المعارضةُ دورَها في سوريا وتتشكلُ سياسياً وتعيِّنُ رئيساً لحكومةِ المرحلةِ، أرادت اسرائيل الدخولَ عاملاً مؤثِّراً على التغيير، فَنَزَعَت عن الحُكمِ الجديد قواهُ العسكريةَ، وأعلنتْ أنَّ جيشَها دمَّر ما بينَ سبعينَ وثمانينَ بالمئة من القُدُراتِ الاستراتيجيةِ لنظام بشار الأسد، وأنَّ ثلاثَمئةٍ وخمسينَ مقاتِلةً هاجمت مواقعَ من دمشق إلى طرطوس، فَأَتت على أنظمةِ الدفاعِ الجويّ ومستودعاتِ الأسلحة والأسطولِ البحري/ ومعَ هذه النتائجِ وما سيليها من اعتداءاتٍ فإنَّ دولةَ الجُولاني تَفتحُ حُكمَها منزوعةَ السلاحِ النظامي، وستَعتمدُ على أسلحتِها من خارجِ الثُّكُنات/