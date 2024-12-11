جنبلاط: إلى سوريا حرّة

إلى سوريا حرة الى الشرق الجديد #سوريا pic.twitter.com/1sDDjnOS94
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 11, 2024
إلى سوريا حرة الى الشرق الجديد #سوريا pic.twitter.com/1sDDjnOS94
شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على ضرورة تفعيل عمل الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا، والمساعدة على تأمين ما تحتاجه ماديا ولوجستيا.
قال عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا إن: "المشهد في سوريا سوداوي ولكن الإيجابي هو أن مؤسسات الدولة لا تزال محفوظة وهناك قرار بعدم المساس بها".
صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي: