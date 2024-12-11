جنبلاط: إلى سوريا حرّة

قال عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا إن: "المشهد في سوريا سوداوي ولكن الإيجابي هو أن مؤسسات الدولة لا تزال محفوظة وهناك قرار بعدم المساس بها".