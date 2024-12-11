الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

النائب عز الدين: لصبر المقاومة حدود

2024-12-11 | 06:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النائب عز الدين: لصبر المقاومة حدود
النائب عز الدين: لصبر المقاومة حدود

أحيا "حزب الله" الحفل التكريمي لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا على طريق القدس، في بلدة صديقين الجنوبية، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، إلى جانب جمع من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

 وبعد أن تلقى ذوو الشهداء التبريكات والتعازي من المشاركين، تليت آيات من القرآن الكريم، وألقى النائب حسن عز الدين كلمة "حزب الله"، شدد فيها على "أن ما أوقف العدوان الصهيوني على لبنان بما فيه من حرب واجرام هو صمود ابنائكم المجاهدين والشهداء، الذين وقفوا في وجه العدو ومنعوه من التقدم والاستقرار وأحكام السيطرة على قرية واحدة داخل الأراضي اللبنانية"، مؤكدا "إعتزاز المقاومة ومجتمعها بهؤلاء العظماء، الذين سيدوِّن التاريخ أسماءهم بأقلام الذهب، ويتحدث عن بطولاتهم وصمودهم وإيمانهم وصدقهم وكل القيم التي كانوا يحملونها أثناء المواجهة".

 وتحدث عز الدين عن اتفاق وقف إطلاق النار والخروق الإسرائيلية للقرار 1701، فقال:

"أن المقاومة -الملتزمة بهذا الاتفاق - كانت قد أعطت فرصة للحكومة اللبنانية لتنقل رسالة للجنة المراقبة حول الخروق الإسرائيلية اليومية، ولكنها عندما لم تجد اهتماما أرسلت - رسالة جدية في مزارع شبعا والجليل الأعلى - فهمها العدو جيدا".

 وشدد على أنه "لصبر المقاومة حدود، وهي لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة من طرف واحد وتكريسها كأمر واقع". وقال :"العدو لا يريد "وفق ما يبدو" أن ينقلب على هذا الاتفاق بقدر ما يريد ان يفرض واقعا جديدا يتمثل بأن تبقى يده هي العليا وهذا ما نضعه برسم اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق، والمقاومة تعرف كيف تتصرف في الوقت المناسب"

وفي قضية التعافي من آثار العدوان الصهيوني، لفت النائب عز الدين إلى "أن خطة العمل التي تنفذ حاليا موزعة على ثلاثة عناوين هي رفع الأنقاض ومسح الأضرار وإعادة الإعمار"، مشيرا إلى "أن الفرق الهندسية بدأت جولاتها الميدانية للكشف وتقدير الأضرار فيما بدأت عمليات دفع الأموال اللازمة للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل لتحصل على مسكن بديل في الوقت الحالي، وأن هناك عملا في هذا الخصوص أيضا تقوم به الحكومة اللبنانية التي تسعى - بما تملك من قدرات وإمكانيات - لتحصيل الأموال اللازمة والضرورية لإعادة الإعمار".

 وختم النائب عز الدين:"أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها العمل على رفع الأنقاض بعد أن وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وقد تم التواصل مع رئيس الحكومة ومع رئيس إدارة المناقصات والبحث في هذه الخطوات، وهناك تأكيد على ان العمل سيكون سريعا انطلاقا من الحاجة الطارئة لذلك".

النائب عز الدين: لصبر المقاومة حدود

محليات

حزب الله

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قائد القيادة الوسطى الأميركية يزور قائد الجيش في اليرزة
الوكالة الوطنية: شهيد وجريح في الغارة على منزل في منطقة خلة الدراز

اقرأ ايضا في محليات

"اللقاء النيابي المستقل" زار فرنجية في بنشعي: المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة
09:22

"اللقاء النيابي المستقل" زار فرنجية في بنشعي: المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي "اللقاء النيابي المستقل" الذي ضم النواب الياس بو صعب، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان وآلان عون، بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس.

09:22

"اللقاء النيابي المستقل" زار فرنجية في بنشعي: المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي "اللقاء النيابي المستقل" الذي ضم النواب الياس بو صعب، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان وآلان عون، بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وزير العدل يؤكد ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية للمفقودين
09:06

وزير العدل يؤكد ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية للمفقودين

شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على ضرورة تفعيل عمل الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا، والمساعدة على تأمين ما تحتاجه ماديا ولوجستيا.

09:06

وزير العدل يؤكد ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية للمفقودين

شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على ضرورة تفعيل عمل الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا، والمساعدة على تأمين ما تحتاجه ماديا ولوجستيا.

الدنا: ليس لدينا نشوة سقوط النظام ولم نكن نعلم ما يحدث في سجن صيدنايا
09:05

الدنا: ليس لدينا نشوة سقوط النظام ولم نكن نعلم ما يحدث في سجن صيدنايا

قال عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا إن: "المشهد في سوريا سوداوي ولكن الإيجابي هو أن مؤسسات الدولة لا تزال محفوظة وهناك قرار بعدم المساس بها".

09:05

الدنا: ليس لدينا نشوة سقوط النظام ولم نكن نعلم ما يحدث في سجن صيدنايا

قال عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا إن: "المشهد في سوريا سوداوي ولكن الإيجابي هو أن مؤسسات الدولة لا تزال محفوظة وهناك قرار بعدم المساس بها".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024