الوكالة الوطنية: الغارة الإٍسرائيلية على طريق بيت ليف استهدفت سيارة وأدت الى وقوع اصابات

عبدالله لـ الجديد: المهم اليوم أننا أنجزنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع زيارة ميقاتي لمجلس الأمن والضربة الأخيرة على بيروت أساسها خلق الفتنة ولكن اللبنانيين أوعى من ذلك