باسيل: عون غير مناسب للرئاسة ولانريد للحزب أن ينتهي

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أن "حزب الله" يجب فرض تركيزه فقط في المناطق اللبنانية وليس على المنطقة الأوسع نطاقا.



وأضاف باسيل في حديث الى وكالة "رويترز"، "إنها عملية يقبل فيها حزب الله أنه جزء من الدولة اللبنانية وليس موازيا للدولة"، لافتا الى أننا " لا نريد أن ينتهوا بل نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن اللبناني، على قدم المساواة معنا في الالتزام بالقواعد والحفاظ على سيادة لبنان".

كما قال باسيل "نتفق معهم في الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، اما عن باسيل أكد معارضته ترشيح جوزيف عون، قائد الجيش، الذي يقول ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة وفرنسا تعتبرانه مرشحًا جادًا"، معتبرا إن "تعيين جوزيف عون سيكون مخالفًا للدستور وأنه لم يكن لديه إجماع بين جميع الفصائل اللبنانية"، وتابع: "نحن ضده لأننا لا نراه مناسباً للرئاسة، نحن بحاجة إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين