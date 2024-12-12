ميقاتي يدين غارة الخيام بطلب للجنة المراقبة!

"لم تمرّ أربع وعشرون ساعة على بدء الجيش اللبناني الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون تنفيذًا لقرار وقف إطلاق النار، حتى أقدمت القوات الإسرائيلية على استهداف بلدة الخيام بغارة جوية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

إن هذا الفعل الغادر يتناقض تمامًا مع التعهدات التي قدمتها الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ويُفترض بهما الآن تقديم موقف واضح إزاء هذا التصعيد، والعمل على لجم العدوان الإسرائيلي.

إن هذه الخروقات المستمرة تقع على عاتق لجنة المراقبة المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ويُطلب منها التحرك الفوري والحازم لمعالجة ما جرى ومنع تكرار هذه الاعتداءات."