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ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء
2024-12-12 | 11:28
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ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء
أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وفي ما يلي جدول اعمال الجلسة
⏬
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