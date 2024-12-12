ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء

ميقاتي من ثكنة بنوا بركات في مدينة صور لـ"الجديد": زيارتي اليوم الى الجنوب هي الثالثة منذ ثلاثة اشهر حتى الآن وجلسة الحكومة اليوم في صور هي للتأكيد على ما يعنيه الجنوب بالنسبة للبنان