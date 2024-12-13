الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية على بلدة الناقورة فجراً

علاء موسى لـ الجديد: الاجتماع الأخير بين اللجنة الخماسية والرئيس بري كان من أفضل الاجتماعات وبري أكد التزامه بجلسة 9 كانون الثاني وأنه يسعى الى الوصول لرئيس توافقي وان الرئيس سيدعم القرار 1701