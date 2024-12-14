حانات سوريا تعيد فتح أبوابها.. والمشروبات الكحولية مسموحة!

فقد قادت هيئة تحرير الشام الإسلامية فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى البعض من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي هيئة تحرير الشام المدينة، بدون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن موقتا.