حانات سوريا تعيد فتح أبوابها.. والمشروبات الكحولية مسموحة!
احتفل سكان دمشق بفرح بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاما، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.
فقد قادت هيئة تحرير الشام الإسلامية فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى البعض من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.
ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي هيئة تحرير الشام المدينة، بدون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن موقتا.