"القوات": لاستكمال أعمال التحديد والتحرير في الأراضي الأخرى المتنازع عليها بين بلدتي الغابات وأفقا

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان الى انه "في عام 2016 بدأ بعض الأشخاص من بلدة أفقا في قضاء جبيل بالبناء على إحدى الأراضي المعروفة ب "ضهر الهوا" التي تقع ضمن بلدة الغابات العقارية والتي تعود ملكيّتها لوقف مار الياس-سرعيتا، وتمّ آنذاك توقيفهم من قبل أهالي الغابات."