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محليات

"القوات": لاستكمال أعمال التحديد والتحرير في الأراضي الأخرى المتنازع عليها بين بلدتي الغابات وأفقا

2024-12-15 | 03:56
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&quot;القوات&quot;: لاستكمال أعمال التحديد والتحرير في الأراضي الأخرى المتنازع عليها بين بلدتي الغابات وأفقا
"القوات": لاستكمال أعمال التحديد والتحرير في الأراضي الأخرى المتنازع عليها بين بلدتي الغابات وأفقا

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان الى انه "في عام 2016 بدأ بعض الأشخاص من بلدة أفقا في قضاء جبيل بالبناء على إحدى الأراضي المعروفة ب "ضهر الهوا" التي تقع ضمن بلدة الغابات العقارية والتي تعود ملكيّتها لوقف مار الياس-سرعيتا، وتمّ آنذاك توقيفهم من قبل أهالي الغابات."

وتابعت: "في 21 تشرين الأول الماضي، تقدّمت لجنة وقف مار الياس-سرعيتا بطلب الى بلديّة الغابات والرويس للمساعدة في إزالة التعدّيات عن الأرض التابعة للوقف بعد علمها أنه يتمّ استكمال البناء المخالف بحجّة النزوح. وبعد ذلك تواصل أهالي الغابات وبلديتها مع القوى الأمنية واستحصلوا على قرار من القاضي العقاري سامر ليشع بهدم البناء كونه مخالفًا، وقد أعطى مهلة 15 يومًا للحلّ، وبسبب رفض المخالفين الالتزام بالقرار واستكمالهم أعمال البناء، تم الطلب من القوى الأمنية تنفيذ قرار الهدم، فأقفل المخالفون الطريق وحالوا دون التنفيذ."
واضافت: "بعد مرور شهر ونصف على قرار القاضي ليشع بهدم المخالفة، تطالب الدائرة الإعلامية القوى الأمنية بتنفيذ قرار الهدم فورًا، فلا يمكن غضّ النظر عن المخالفات الواضحة احترامًا لقرار القاضي وصونًا لهيبة الدولة والقانون. وتشدّد الدائرة الإعلامية على ضرورة استكمال أعمال التحديد والتحرير في الأراضي الأخرى المتنازع عليها بين بلدتي الغابات وأفقا."
"القوات": لاستكمال أعمال التحديد والتحرير في الأراضي الأخرى المتنازع عليها بين بلدتي الغابات وأفقا

محليات

القوات اللبنانية

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