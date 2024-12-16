ميقاتي يوعز بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

