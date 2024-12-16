جنبلاط من عين التينة: بري مُصرٌ كما نحن أن يخرج الدخان الأبيض في 9 كانون الثاني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه رئيس الحزب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي وأجواء ونتائج لقاء جنبلاط مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وبعد اللقاء قال جنبلاط : كنت مع تيمور في باريس وقابلنا في زيارة غير رسمية الرئيس إيمانويل ماكرون ، وعدت الى لبنان ووضعت الرئيس بري بأجواء اللقاء وتحدثنا بالأوضاع العامة واهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي اليومي والخروقات اليومية عبر المسيرات وغير المسيرات .

وأضاف جنبلاط : أعتقد أن الرئيس بري مصر كما نحن نصر في ال 9 من كانون الثاني يخرج الدخان الابيض ، وطبعا كل شيء تغير في أسبوع ، في أسبوع تغيرت سوريا ، هذا الموضوع هو للبحث والحديث لاحقا وطويلاً والاحداث التي جرت في المنطقه زلزال، لذلك إنتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وتحصين البلاد وتحرير الجنوب ضرورة وإعمار الجنوب ضرورة .

ورداً على سؤال فيما اذا كان متفائلاً من إمكانية إنتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني ؟ ، أجاب جنبلاط : نعم أنا متفائل