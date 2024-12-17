لقاء قائد الجيش - وفيق صفا: تسهيل مهمة الجيش.. إليكم ما نقلته صحيفة النهار!

كتبت صحيفة النهار، أنه "في معطيات جديدة عن اللقاء الذي أثار ضجة بين العماد جوزف عون ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، إن اللقاء تمحوّر حول الوضع في الجنوب وبرز تأكيد من صفا لتسهيل مهمة الجيش والتزام القرار 1701 وتأكيد لعدم العرقلة أو إعاقة عمل الجيش، إذ أن الحزب يدرك تماماً أنه ملزم تنفيذ اتفاق وقف النار".