بري عن جلسة التاسع من كانون: "ستكون مثمرة"!
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، رداً على سؤال عن تفاؤله بإمكان حصول إنتخاب فأجاب: "ما الذي حصل حتى أغيّر رأيي ولا أكون متفائلاً، لقد دعوت إلى الجلسة الانتخابية قبل أكثر من شهر من موعدها، بما يتيح أمام الجميع أسابيع عدة لإجراء نقاشات وصياغة توافقات وتفاهمات، وفي يوم الجلسة سننزل إلى مجلس النواب وستكون الجلسة كما سبق وقلت مثمرة".
ورداً على سؤال، رفض بري التعليق على حديث البعض (نواب المعارضة) عن وجود كمين منصوب في جلسة 9 كانون الثاني، واكتفى بالقول: "هذا كلام مستغرب".
وكتأكيد على الجلسة المثمرة، أشار بري إلى أنّ "سيوجّه الدعوات لحضور هذه الجلسة لكل البعثات الديبلوماسية في لبنان".
وعُلم أنّه "لم يوجّه دعوة إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، كما أنّ هوكشتاين نفسه لم يعبّر عن رغبة في حضور الجلسة، وإن أراد ذلك فليس ما يمنع حضوره الجلسة، وسيكون حضوره مرحّباً به".