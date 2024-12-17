بري عن جلسة التاسع من كانون: "ستكون مثمرة"!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، رداً على سؤال عن تفاؤله بإمكان حصول إنتخاب فأجاب: "ما الذي حصل حتى أغيّر رأيي ولا أكون متفائلاً، لقد دعوت إلى الجلسة الانتخابية قبل أكثر من شهر من موعدها، بما يتيح أمام الجميع أسابيع عدة لإجراء نقاشات وصياغة توافقات وتفاهمات، وفي يوم الجلسة سننزل إلى مجلس النواب وستكون الجلسة كما سبق وقلت مثمرة".

