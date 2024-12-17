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محليات

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد

2024-12-17 | 04:22
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إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد وذلك يومي الأربعاء الواقع فيهما 25 -12 -2024 و 1-1 -2025

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إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد

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بالفيديو - العلم الفرنسي يُرفع للمرة الأولى في دمشق منذ 2012
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد وذلك يومي الأربعاء الواقع فيهما 25 -12 -2024 و 1-1 -2025

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بلاسخارت تجتمع مع قادة في طرابلس
08:41

بلاسخارت تجتمع مع قادة في طرابلس

زارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت اليوم مدينة طرابلس في شمال لبنان. والتقت في مقر المطرانية المارونية في طرابلس كلًّا من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومتروبوليت طرابلس للروم الأرثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور، وأعضاء مجلس النواب أشرف ريفي، وإلياس خوري، وجميل عبود، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين.

08:41

بلاسخارت تجتمع مع قادة في طرابلس

زارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت اليوم مدينة طرابلس في شمال لبنان. والتقت في مقر المطرانية المارونية في طرابلس كلًّا من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومتروبوليت طرابلس للروم الأرثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور، وأعضاء مجلس النواب أشرف ريفي، وإلياس خوري، وجميل عبود، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين.

بري: لوجوب أن تشمل خطة إعادة الإعمار إستصلاح الأراضي الزراعية
06:41

بري: لوجوب أن تشمل خطة إعادة الإعمار إستصلاح الأراضي الزراعية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه بحضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والإقتصادية والصناعيه والزراعية والمؤسسات الرسمية.

06:41

بري: لوجوب أن تشمل خطة إعادة الإعمار إستصلاح الأراضي الزراعية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه بحضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والإقتصادية والصناعيه والزراعية والمؤسسات الرسمية.

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