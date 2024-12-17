ميقاتي: باب لبنان وبيروت هو مطار رفيق الحريري الدولي الذي لم يكن ليبقى بهذا النشاط والفعالية لولا "طيران الشرق الأوسط" ذات الإرادة التي لا تلين والعزم الذي لا ينكسر

زارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت اليوم مدينة طرابلس في شمال لبنان. والتقت في مقر المطرانية المارونية في طرابلس كلًّا من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومتروبوليت طرابلس للروم الأرثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور، وأعضاء مجلس النواب أشرف ريفي، وإلياس خوري، وجميل عبود، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين.