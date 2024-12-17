وزير النقل والأشغال علي حمية: مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط المتعلّق بموضوع رفع الردم من مختلف المناطق اللبنانية

وزير النقل والأشغال العامة علي حمية: كل ما قمنا به في الفترة السابقة على مستوى أي مرفق عام كان بالتنسيق والتوجيه من الرئيس ميقاتي والهدف الأساسي كان إبقاء عمل مطار بيروت بصورة مستمرة