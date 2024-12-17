النائب حسن فضل الله للجديد: لو لم يتم وقف إطلاق النار فإن حزب الله كان سيصمد الى "ما شاء الله"

زعم المتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن قوات الهندسة في اللواء 188 التابع للجيش الإسرائيلي تمكنت من تدمير مقر قيادة لحزب الله يقع تحت الأرض في جنوب لبنان.



وأضاف أدرعي أن: "أثناء نشاط المقاتلين في المنطقة، تم رصد نفق يمتد لعشرات الأمتار ويؤدي إلى هذا المقر، الذي كان يستخدم لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قرى وبلدات الجليل الغربي على مدار العام الماضي".



وتابع: "داخل مقر القيادة، عثرت القوات على وسائل قتالية وأجهزة استطلاع ومعدات عسكرية استخدمها حزب الله لتنفيذ مخططاته الإرهابية في المنطقة. كما تم اكتشاف مخازن أسلحة وذخيرة، بما في ذلك مئات العبوات الناسفة والبنادق والقنابل اليدوية، وكان أحد هذه المخازن يقع داخل مسجد".



وختم: "قامت وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة بتفتيش الموقع وتدمير المقر والنفق المؤدي إليه، مع ضبط جميع المعدات العسكرية التي كانت موجودة في الموقع. وتواصل قوات اللواء 188 تحت قيادة الفرقة 91 إزالة التهديدات في جنوب لبنان، مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".