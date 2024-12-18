جنبلاط إلى دمشق نهاية الأسبوع.. ماذا سيطرح على الشرع؟
يتوجّه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى دمشق نهاية الاسبوع، في اول زيارة لقيادي لبناني للعاصمة السورية بعد سقوط النظام، وسيرافقه وفد من نواب اللقاء الديموقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوريا.
وسيلتقي قائد العمليات العسكرية محمد الشرع للتهنئة بسقوط النظام والبحث في مستقبل الاوضاع على الساحتين السورية واللبنانية والمنطقة وكذلك مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا.
وفي معلومات صحيفة "الجمهورية" انّ جنبلاط سيطرح على الشرع مبادرة بعناوين عريضة تتصل برؤيته لشكل ومضمون العلاقات الواجب قيامها بين لبنان وسوريا الجديدة.