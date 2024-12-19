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محليات

كهرباء لبنان: إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية 220 ك.ف

2024-12-19 | 05:11
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كهرباء لبنان: إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية 220 ك.ف
كهرباء لبنان: إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية 220 ك.ف

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه، "بسبب العدو الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، تعرض الكابلان المطموران الرئيسيان (Underground cables) عرمون – ضاحية وعرمون – حرش 220 ك.ف. لإصابات مباشرة أدت الى خروجهما من الخدمة، مما تسبب بفقدان التغذية عبر شبكة ال220 ك.ف في بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية كلياً منذ تاريخ 4-10-2024، أي أثناء فترة العدوان، حيث اقتصرت تغذية مدينة بيروت على توتر 150 و 66 ك.ف، أما محطة الضاحية 220 ك.ف فبقيت خارج الخدمة في حينه".

أضاف البيان: "وعليه، وخلال فترة العدوان، اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان تدابير سريعة لإعادة تغذية مدينة بيروت على توتر 220 ك.ف من خلال تلزيم اشغال داخل محطة الاشرفية الخارجة من الخدمة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت، واستكملت هذه الاشغال بتاريخ 13-12-2024 بوضع كابل أشرفيه-كومرسيال 220 ك.ف بالخدمة، وبالتالي تغذية محطات كومرسيال، رأس بيروت، حرش 220 ك.ف. أي إعادة التغذية الى مدينة بيروت على توتر 220 ك.ف."

وختم: "صباح اليوم الخميس الواقع في 19-12-2024، وبعد التحقق من سلامة كابل النقل الرئيسي حرش-ضاحيه 220 ك.ف ووضعه تحت التوتر، وبعد اجراء كامل التجارب واعمال الصيانة المطلوبة داخل محطة الضاحية الجنوبية، تمكنت المؤسسة من إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديد"ا وضع محول واحد بقدرة 70 م.ف.أ من أصل ثلاث محولات، وبالتالي إعادة التغذية تدريجيا الى مناطق الضاحية الجنوبية بعد نحو شهرين ونصف من توقفها بسبب العدوان الاسرائيلي". 

كهرباء لبنان: إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية 220 ك.ف

محليات

كهرباء لبنان

الضاحية

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مولوي من المطار: العمل الأمني يجري بشكل جيد جداً والهواجس الأمنية لم تؤثر على المطار والإجرات المتخذة بالتنسيق مع كل الاجهزة الامنية
مولوي من المطار: جهاز أمن المطار مستمر بالإجراءات الأمنية المشددة ويقوم بجهد كبير لمكافحة كل تهديد

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