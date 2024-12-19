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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: أدعو اللبنانيين في بلاد الانتشار للعودة إلى لبنان فالأمل ببناء دولة لبنانية عاد
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: أدعو اللبنانيين في بلاد الانتشار للعودة إلى لبنان فالأمل ببناء دولة لبنانية عاد
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2024-12-19 | 08:44
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ميقاتي: لا تنمية دون عدالة ووقف العدوان ونحن نؤكد التزامنا بالقوانين الدولية بدءاً من تطبيق القرار 1701
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ماذا في أسرار الصحف؟
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