رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: أدعو اللبنانيين في بلاد الانتشار للعودة إلى لبنان فالأمل ببناء دولة لبنانية عاد

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم الخميس، بيانًا جاء فيه: "تُواصل وحدات الجيش فتح الطرقات ورفع الركام وإجراء مسح هندسي وتفجير الذخائر غير المنفجرة في المناطق التي تعرضت للقصف جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك إفساحًا في المجال لعودة الأهالي إلى منازلهم عند توافر الظروف الملائمة".وأضاف البيان، "لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق عمل هذه الوحدات والإفادة عن أي جسم مشبوه لتسهيل مهماتها".
رئاسة الجمهورية وقائد الجيش جوزيف عون يتصدران المشهد، فكم بلغ عدد أصوات قائد الجيش حتى اليوم قبل جلسة التاسع من كانون الثاني؟
في اول تعليق له بعد إعلان كتلة "اللقاء الديمقراطي" دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة لأنه يمثّل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من اجل استقرار لبنان وهو مهم جداً في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد".