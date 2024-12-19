رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: أدعو اللبنانيين في بلاد الانتشار للعودة إلى لبنان فالأمل ببناء دولة لبنانية عاد

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم الخميس، بيانًا جاء فيه: "تُواصل وحدات الجيش فتح الطرقات ورفع الركام وإجراء مسح هندسي وتفجير الذخائر غير المنفجرة في المناطق التي تعرضت للقصف جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك إفساحًا في المجال لعودة الأهالي إلى منازلهم عند توافر الظروف الملائمة".



وأضاف البيان، "لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق عمل هذه الوحدات والإفادة عن أي جسم مشبوه لتسهيل مهماتها".

