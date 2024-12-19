الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

سلاح العقوبات يدخل الرئاسة!

2024-12-19 | 09:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلاح العقوبات يدخل الرئاسة!
سلاح العقوبات يدخل الرئاسة!

بات الوقت ضاغطاً على الكتل النيابية كافة، فمن هم مع ترشيح قائد الجيش جوزيف عون يصارعون لتأمين أكثرية الستة والثمانين صوتا وينتظرون تبني قوى المعارضة وعلى رأسها القوات الترشيح رسميا بعد إعلان اللقاء الديمقراطي دعمه، ومن يتهيبون وصوله يستعجلون التوافق على إسم يحظى بأكثرية الخمسة والستين صوتا، وما بين الداعم والرافض، أجواء دولية ضاغطة من أجل انتخاب رئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني وتلويح بعقوبات أميركية لمن يرفض دعم قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة وفق مصادر سياسية لبنانية.

مصادر الثنائي الشيعي تقول للجديد إن "عدم انسحاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي وعدم دخوله في أسماء رئاسية بديلة، أمر يريح حلفاءه، وعلمت الجديد ان التريث في الانسحاب جاء بتمن من الثنائي واستجاب فرنجية لهذه الرغبة من دون اعلان اسم مرشحه جوزيف عون".

وتقول مصادر الثنائي إن "السعي مستمر مع رئيس تيار المردة ومع باقي الأفرقاء السياسيين للتوافق على إسم خارج دائرة اليرزة، وذلك لعدم الدخول في تعديل دستوري وفي محاولة لعدم فرض أسماء فيها تحد لأي فريق".

أما القوات اللبنانية فلن تعلن مرشحها وتدعو الثنائي الشيعي الى اعلان إمكانية دعمه عون، وذلك منعا لحرق اسمه قبل موعد الجلسة.

وفي هذا الاطار، التقى تكتل التوافق الوطني قائد الجيش العماد جوزيف عون وبحث معه الملف الرئاسي، وعبرت مصادر عضو التكتل النائب فيصل كرامي عن ارتياح التكتل لجو المشاورات التي يجريها ولقاءاته المرشحين وباقي الكتل النيابية.. وجوابا على سؤال حول امكانية التصويت لصالح عون في التاسع من كانون قالت المصادر: "كان عندنا مرشحان طبيعيان: فرنجية وعون، تراجعت حظوظ فرنجية وزادت حظوظ عون.. عم نتشاور وبعدها لكل حادث حديث".
سلاح العقوبات يدخل الرئاسة!

محليات

المشهد السياسي

الملف الرئاسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
النائب أديب المسيح لـ "الجديد": يجب ألا يكون هناك ضبابية في مواقفنا بما يتعلق بالملف الرئاسي وجوزيف عون هو الأوفر حظاً برأيي وقد يتم التوافق عليه قبل جلسة كانون الثاني

اقرأ ايضا في محليات

قائد الجيش: لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحميه
07:53

قائد الجيش: لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحميه

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون تلامذة ضباط السنة الأولى في الكلية الحربية بحضور قائد الكلية والمدربين، وتوجّه إليهم بكلمة هنّأهم فيها على نجاحهم في مباراة الدخول إلى الكلية نتيجة جهدهم وتصميمهم، وانضمامهم إلى مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء.

07:53

قائد الجيش: لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحميه

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون تلامذة ضباط السنة الأولى في الكلية الحربية بحضور قائد الكلية والمدربين، وتوجّه إليهم بكلمة هنّأهم فيها على نجاحهم في مباراة الدخول إلى الكلية نتيجة جهدهم وتصميمهم، وانضمامهم إلى مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء.

هل يتخذ القرار بالعفو العام؟.. وزير العدل يتحدث للجديد
Play
07:33
Play

هل يتخذ القرار بالعفو العام؟.. وزير العدل يتحدث للجديد

هل يتخذ القرار بالعفو العام؟.. وزير العدل يتحدث للجديد

07:33

هل يتخذ القرار بالعفو العام؟.. وزير العدل يتحدث للجديد

هل يتخذ القرار بالعفو العام؟.. وزير العدل يتحدث للجديد

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024