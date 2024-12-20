بالفيديو - حريق ضخم في الغازية وجهود مكثفة لإخماده

حريق ضخم في الغازية وجهود مكثفة لإخماده
اندلع حريق كبير في منطقة الغازية جنوب لبنان، حيث تعمل العديد من آليات الدفاع المدني على إخماده.. وقد توجهت آليات من بيروت أيضاً للمساعدة في إخماد الحريق والسيطرة عليه pic.twitter.com/wprbQsOvkv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 20, 2024
حريق ضخم في الغازية وجهود مكثفة لإخماده
اندلع حريق كبير في منطقة الغازية جنوب لبنان، حيث تعمل العديد من آليات الدفاع المدني على إخماده.. وقد توجهت آليات من بيروت أيضاً للمساعدة في إخماد الحريق والسيطرة عليه pic.twitter.com/wprbQsOvkv
التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون تلامذة ضباط السنة الأولى في الكلية الحربية بحضور قائد الكلية والمدربين، وتوجّه إليهم بكلمة هنّأهم فيها على نجاحهم في مباراة الدخول إلى الكلية نتيجة جهدهم وتصميمهم، وانضمامهم إلى مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء.
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