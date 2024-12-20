بالفيديو - حريق ضخم في الغازية وجهود مكثفة لإخماده

حريق ضخم في الغازية وجهود مكثفة لإخماده



اندلع حريق كبير في منطقة الغازية جنوب لبنان، حيث تعمل العديد من آليات الدفاع المدني على إخماده.. وقد توجهت آليات من بيروت أيضاً للمساعدة في إخماد الحريق والسيطرة عليه pic.twitter.com/wprbQsOvkv