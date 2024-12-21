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محليات

بري للشرق الأوسط: "الرئاسة أولاً"!

2024-12-21 | 01:30
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بري للشرق الأوسط: &quot;الرئاسة أولاً&quot;!
بري للشرق الأوسط: "الرئاسة أولاً"!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث للشرق الأوسط، أن "المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين"، مكرراً "لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية".

وأكد بري أن "المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات"، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً"، ومشيراً إلى "أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح. في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة".

ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة". 

وكان بري قال في تصريحات سابقة إن "انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه "تعديلاً ضمنياً"، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.
بري للشرق الأوسط: "الرئاسة أولاً"!

محليات

نبيه بري

الشرق الأوسط

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