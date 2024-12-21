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محليات

مصادر قواتية للجديد: زيارة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لمعراب اليوم ركزت على ضرورة انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون لا سيما وان الفرصة سانحة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار

2024-12-21 | 13:03
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مصادر قواتية للجديد: زيارة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لمعراب اليوم ركزت على ضرورة انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون لا سيما وان الفرصة سانحة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار
مصادر قواتية للجديد: زيارة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لمعراب اليوم ركزت على ضرورة انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون لا سيما وان الفرصة سانحة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار

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مصادر قواتية للجديد: زيارة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لمعراب اليوم ركزت على ضرورة انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون لا سيما وان الفرصة سانحة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار

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