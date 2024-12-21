مصادر قواتية للجديد: السفير الفرنسي تحدث عن انتحاب رئيس لكن ليس أي رئيس بل ان يتمتع بمواصفات الخماسية ويتماهى مع المرحلة الراهنة اقليمياً

أصدرت عائلة خليل سبليني الذي دهس عنصر قوى الامن اليوم في وسط بيروت بياناً جاء فيه: "نحن عائلة الشاب خليل سبليني نقر بأننا تحت سقف القانون والمحاسبة، ونؤكد بان ما حصل اليوم ما هو إلا فعل طائش، وما حصل هو ارتباك من قبل خليل والدهس حصل عن عدم قصد وليس فيه اي سوء نية."