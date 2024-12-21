مصادر قواتية للجديد: السفير الفرنسي تحدث عن انتحاب رئيس لكن ليس أي رئيس بل ان يتمتع بمواصفات الخماسية ويتماهى مع المرحلة الراهنة اقليمياً

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على منصة إكس الى "تعرض سائقي خط العدلية -مجمع الحدث الجامعي (الجامعة اللبنانية) الذي افتتح يوم أمس لحملة من الشتائم مع تهديد بوقفهم العمل على هذا الخط اعتبارا من يوم غد".
أشار النائب ملحم خلف إلى "حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها "ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة".
أصدرت عائلة خليل سبليني الذي دهس عنصر قوى الامن اليوم في وسط بيروت بياناً جاء فيه: "نحن عائلة الشاب خليل سبليني نقر بأننا تحت سقف القانون والمحاسبة، ونؤكد بان ما حصل اليوم ما هو إلا فعل طائش، وما حصل هو ارتباك من قبل خليل والدهس حصل عن عدم قصد وليس فيه اي سوء نية."