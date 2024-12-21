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محليات

خلف: الحركة داخل مجلس النواب غير منتجة حتى الساعة.. ماذا قال عن ترشيح قائد الجيش؟

2024-12-21 | 16:09
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خلف: الحركة داخل مجلس النواب غير منتجة حتى الساعة.. ماذا قال عن ترشيح قائد الجيش؟
خلف: الحركة داخل مجلس النواب غير منتجة حتى الساعة.. ماذا قال عن ترشيح قائد الجيش؟

أشار النائب ملحم خلف إلى "حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها "ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة".

ولفت خلف في حديث اذاعي إلى أن "لبنان يحتاج إلى وقت طويل لإعادة تصويب البوصلة القانونية والدستورية"، وقال: "عندما يتجاهل النواب اللبنانيون معاناة الشعب والمآسي اليومية التي يعيشها المواطن يصبحون هم الخطر الحقيقي على الشعب والوطن".

ورداً على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، أكّد خلف "ألا مشكلة مع شخص قائد الجيش فهو يمتلك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية لكن العائق يكمن في الدستور ولا يمكن الدخول بعهد رئاسي جديد من خلال مخالفة دستورية".

وشدّد على أنه "لا يعتصم في مجلس النواب بل يقوم بواجبه الدستوري الذي يفرض على كل نائب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية".

خلف: الحركة داخل مجلس النواب غير منتجة حتى الساعة.. ماذا قال عن ترشيح قائد الجيش؟

محليات

ملحم خلف

مجلس النواب

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