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محليات

شتائم وتهديد للسائقين.. ماذا يحصل بين العدلية والحدث؟

2024-12-21 | 16:21
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شتائم وتهديد للسائقين.. ماذا يحصل بين العدلية والحدث؟
شتائم وتهديد للسائقين.. ماذا يحصل بين العدلية والحدث؟

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على منصة إكس الى "تعرض سائقي خط العدلية -مجمع الحدث الجامعي (الجامعة اللبنانية) الذي افتتح يوم أمس لحملة من الشتائم مع تهديد بوقفهم العمل على هذا الخط اعتبارا من يوم غد".

واضاف: "لذلك فإن مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية مدعوة للتحرك الفوري  لحماية السائقين والحافلات العائدة للدولة من جهة وللحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالتوازي مع خدمات القطاع الخاص ."
شتائم وتهديد للسائقين.. ماذا يحصل بين العدلية والحدث؟

محليات

علي حمية

سائقون

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