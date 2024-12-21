شتائم وتهديد للسائقين.. ماذا يحصل بين العدلية والحدث؟

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على منصة إكس الى "تعرض سائقي خط العدلية -مجمع الحدث الجامعي (الجامعة اللبنانية) الذي افتتح يوم أمس لحملة من الشتائم مع تهديد بوقفهم العمل على هذا الخط اعتبارا من يوم غد".



