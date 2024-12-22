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محليات

منخفضٌ جويّ تركي يؤثر على لبنان

2024-12-22 | 03:52
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منخفضٌ جويّ تركي يؤثر على لبنان
منخفضٌ جويّ تركي يؤثر على لبنان

يؤثر منخفض جوّي متمركز غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى أمطار غزيرة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً مع عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية، وفق ما اشارت مصلحة الارصاد الجوية .

والطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتلامس ال 1800 متر ليلاً .

اما غداً فالطقس المتوقع غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد و احتمال تساقط حبات البرد و يتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتكون الرياح ناشطة .

والثلاثاء غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تبقى الرياح ناشطة و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 وما فوق ، تنحسر الأمطار خلال النهارليستقر الطقس تدريجياً ويتحول الى غائم جزئيا فقليل الغيوم ليلاً مع تحذير من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1700م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى .

والطقس المتوقع ليوم الاربعاء صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد ويتحول الطقس ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة .

منخفضٌ جويّ تركي يؤثر على لبنان

محليات

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