مصاد أمنية لـ الحديد: من المتوقع ان يتم تسليم 7 لبنانيين تم اختطافهم من قبل العدو الاسرائيلي في الناقورة

شرعا.. ظهرت القيادةُ السوريةُ الحديثة على صورةِ الدولة ورجالاتِها، ورسّمَت العلاقةَ مع لبنان بحدودٍ تنتهي عند الحدودِ البرية.. وبربطةِ عنقٍ تُلغي ما قبلها من عصبة الرأس.. شكلاً كان احمد الشرع يتدرج الى المدَنية سالكاً طريقَ رجلِ الدولة التي انقلبت على تنظيمِ الدولة.. وقدم رجلُ سوريا الاول خطاباً شرعياً تجاه لبنان لناحية احترامِ سيادتِه وعدمِ التدخلِ في شؤونِه قائلاً : إننا نقف على مسافةٍ واحدة من الجميع في لبنان ولن تكون هناك حالة تدخلٍ سلبيٍ على الاطلاق