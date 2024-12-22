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محليات

مراسلة الجديد: يتم الآن إستلام المختطفين السبعة من العدو الإسرائيلي الآن عبر جهاز الإرتباط العامل في اليونيفيل

2024-12-22 | 08:13
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مراسلة الجديد: يتم الآن إستلام المختطفين السبعة من العدو الإسرائيلي الآن عبر جهاز الإرتباط العامل في اليونيفيل
مراسلة الجديد: يتم الآن إستلام المختطفين السبعة من العدو الإسرائيلي الآن عبر جهاز الإرتباط العامل في اليونيفيل
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مراسلة الجديد: يتم الآن إستلام المختطفين السبعة من العدو الإسرائيلي الآن عبر جهاز الإرتباط العامل في اليونيفيل

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