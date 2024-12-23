كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أنه "لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيًا مع تساقط أمطار برق ورعد وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يستقر الطقس تدريجياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء، يتقلب الطقس يوم الخميس مع تساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حالياً فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس ماطر خلال عطلة نهاية الأسبوع".