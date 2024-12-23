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محليات

بالفيديو - انسحب العدو منها.. لكن الخيام لا تشبه نفسها!

2024-12-23 | 08:32
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بالفيديو - انسحب العدو منها.. لكن الخيام لا تشبه نفسها!
بالفيديو - انسحب العدو منها.. لكن الخيام لا تشبه نفسها!

مراسل الجديد قام بجولة في بلدة الخيام الجنوبية، بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني، وأظهرت المشاهد تغيّر ملامح البلدة بشكل كامل.

بالفيديو - انسحب العدو منها.. لكن الخيام لا تشبه نفسها!

محليات

الجنوب

الخيام

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Aljadeed
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