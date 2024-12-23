بالفيديو - بحفاوة كبيرة.. مرجعيون تستقبل قائد الجيش

تقدم المواطن "عبد القادر هشام رافعي" بشكوى الى النيابة العامة العسكرية ضد 3 عناصر من الأمن العام اللبناني "مجهولي الهوية" عند نقطة المصنع ليل الأحد. وجاء في الشكوى أن "العناصر الثلاثة، دعوه للعودة الى الدواعش (في سوريا)، ثم قاموا بضربه وسحله وركله امام الناس واحتجازه، ولاحقاً قالوا له إن (كف الدولة ما بأثر) وسمحوا له بالخروج". وفيما يلي نسخة عن الشكوى: