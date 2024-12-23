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محليات

الوكالة الوطنية: سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة

2024-12-23 | 10:43
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الوكالة الوطنية: سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة
الوكالة الوطنية: سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة
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الوكالة الوطنية: سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة

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مشاهد متداولة - تحطيم مدرسة لراغب علامة.. و"لبيك يا نصرالله'"!
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16:23

مشاهد متداولة - تحطيم مدرسة لراغب علامة.. و"لبيك يا نصرالله'"!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق كتابة شعارات على أبواب إحدى المدارس التي يملكها الفنان راغب علامة في الضاحية الجنوبية. كما أظهرت الفيديوهات تحطيم إحدى المدارس التي يمتلكها الفنان، وذلك على خلفية تسريب فيديو يتضمن إساءات مزعومة من راغب علامة ضد أمين عام حزب الله، الشهيد حسن نصرالله.

يذكر أن علامة كان قد نفى تلك الإساءات في بيان رسمي بعد انتشار الفيديو.

16:23

مشاهد متداولة - تحطيم مدرسة لراغب علامة.. و"لبيك يا نصرالله'"!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق كتابة شعارات على أبواب إحدى المدارس التي يملكها الفنان راغب علامة في الضاحية الجنوبية. كما أظهرت الفيديوهات تحطيم إحدى المدارس التي يمتلكها الفنان، وذلك على خلفية تسريب فيديو يتضمن إساءات مزعومة من راغب علامة ضد أمين عام حزب الله، الشهيد حسن نصرالله.

يذكر أن علامة كان قد نفى تلك الإساءات في بيان رسمي بعد انتشار الفيديو.

الإفراج عن لبنانيين اختطفا في سوريا قبل أيام
15:23

الإفراج عن لبنانيين اختطفا في سوريا قبل أيام

تم الإفراج عن المواطنين حسين نبيل الموسوي وعلي كايد حيدر أحمد من قبل مجموعة عملت على خطفهما في سوريا، على أن يتم تسليمهما إلى عناصر مخابرات الجيش في منطقة دير العشائر.

وكان تم اختطاف الموسوي، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، في 16 من الشهر الجاري عند الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الكفير، أثناء عودته من دمشق مع حيدر احمد.

15:23

الإفراج عن لبنانيين اختطفا في سوريا قبل أيام

تم الإفراج عن المواطنين حسين نبيل الموسوي وعلي كايد حيدر أحمد من قبل مجموعة عملت على خطفهما في سوريا، على أن يتم تسليمهما إلى عناصر مخابرات الجيش في منطقة دير العشائر.

وكان تم اختطاف الموسوي، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، في 16 من الشهر الجاري عند الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الكفير، أثناء عودته من دمشق مع حيدر احمد.

بهذه الأسماء.. الإليزيه يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
15:04

بهذه الأسماء.. الإليزيه يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

15:04

بهذه الأسماء.. الإليزيه يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

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