الوكالة الوطنية: سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة

تم الإفراج عن المواطنين حسين نبيل الموسوي وعلي كايد حيدر أحمد من قبل مجموعة عملت على خطفهما في سوريا، على أن يتم تسليمهما إلى عناصر مخابرات الجيش في منطقة دير العشائر.



وكان تم اختطاف الموسوي، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، في 16 من الشهر الجاري عند الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الكفير، أثناء عودته من دمشق مع حيدر احمد.

