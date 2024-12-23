الوكالة الوطنية: سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق كتابة شعارات على أبواب إحدى المدارس التي يملكها الفنان راغب علامة في الضاحية الجنوبية. كما أظهرت الفيديوهات تحطيم إحدى المدارس التي يمتلكها الفنان، وذلك على خلفية تسريب فيديو يتضمن إساءات مزعومة من راغب علامة ضد أمين عام حزب الله، الشهيد حسن نصرالله.يذكر أن علامة كان قد نفى تلك الإساءات في بيان رسمي بعد انتشار الفيديو.
تم الإفراج عن المواطنين حسين نبيل الموسوي وعلي كايد حيدر أحمد من قبل مجموعة عملت على خطفهما في سوريا، على أن يتم تسليمهما إلى عناصر مخابرات الجيش في منطقة دير العشائر. وكان تم اختطاف الموسوي، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، في 16 من الشهر الجاري عند الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الكفير، أثناء عودته من دمشق مع حيدر احمد.
أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.