بالفيديو- شاهد عيان يروي للجديد ما حصل في الميناء- طرابلس

بعد انهيار المبنى الذي اندلعت فيه النيران عصر اليوم في مدينة الميناء بطرابلس روى شاهد عيان للجديد ما حصل ⏬