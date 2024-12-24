بالفيديو- شاهد عيان يروي للجديد ما حصل في الميناء- طرابلس

شاهد عيان يروي للجديد ما حصل في الميناء طرابلس pic.twitter.com/aWzeffUi87
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 24, 2024
شاهد عيان يروي للجديد ما حصل في الميناء طرابلس pic.twitter.com/aWzeffUi87
أقدم مجهول على متن دراجة نارية بإشعال النار في شجرة الميلاد وسط مستديرة النيني في طرابلس ولاذ بالفرار فور اشتعالها.
تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عملية الانقاذ من المبنى المنهار في الميناء- طرابلس ، واجرى اتصالات فورية بكل من محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي .