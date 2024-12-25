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مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق العاصمة اللبنانية بيروت في هذه الأثناء
2024-12-25 | 03:00
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مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق العاصمة اللبنانية بيروت في هذه الأثناء
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