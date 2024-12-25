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محليات

عن الموقوفين الإسلاميين.. ميقاتي: أعطيت التوجيهات لحل هذا الملف!

2024-12-25 | 07:03
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عن الموقوفين الإسلاميين.. ميقاتي: أعطيت التوجيهات لحل هذا الملف!
عن الموقوفين الإسلاميين.. ميقاتي: أعطيت التوجيهات لحل هذا الملف!

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفداً من أهالي الموقوفين الاسلاميين شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بإيجاد حل لقضيتهم.

وقد شدد رئيس الحكومة على أن "هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب أن يأخذ طريقه الى الحل النهائي، وقد أعطيت توجيهاتي إلى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام، وقد علمنا أن هناك اقتراحات قوانين قيد الاعداد نأمل أن تأخذ طريقها الى البت سريعاً".

وأضاف: "وعلى خط مواز فقد اوعزت بالاسراع في بت ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لاحقاق الحق وتأمين العدالة، فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".
 
 
 
عن الموقوفين الإسلاميين.. ميقاتي: أعطيت التوجيهات لحل هذا الملف!

محليات

نجيب ميقاتي

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