منخفض جويّ يصل لبنان من اليونان... أمطار وثلوج وعواصف رعدية

والطقس المتوقع اليوم بحسب مصلحة الارصاد الجوية غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال أن تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

أما غداً فالطقس المتوقع غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات، و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد، يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٧٥كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق.

والسبت غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً تتشكّل معها السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٦٥كم/س، مع احتمال تساقط حبّات البرد، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر ومافوق.

الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًا تتحوّل مساءً إلى جنوبية غربية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً، متوسّط إلى سيئ على المرتفعات مساءً.