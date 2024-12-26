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محليات

بيان لـ"اليونيفيل" تعليقاً على الخروقات الإسرائيلية

2024-12-26 | 03:25
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بيان لـ&quot;اليونيفيل&quot; تعليقاً على الخروقات الإسرائيلية
بيان لـ"اليونيفيل" تعليقاً على الخروقات الإسرائيلية

شددت "اليونيفيل" على أن "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف."

وأضافت في بيان: "لقد أكّد كل من إسرائيل ولبنان التزامهما بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولمعالجة القضايا العالقة، فإن الطرفان مدعوان الى الاستفادة من الآلية التي أنشئت حديثاً على النحو المتفق عليه في التفاهم."

وتابعت اليونيفيل انها تستمر "في حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام"، مضيفة انها "تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب."

وقالت: "إن البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدّم، ويشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق.

هناك قلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكاً للقرار 1701."

واشارت الى انه جنود حفظ السلام سيواصلون المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد جميع الانتهاكات للقرار 1701 وإبلاغ مجلس الأمن عنها.

بيان لـ"اليونيفيل" تعليقاً على الخروقات الإسرائيلية

محليات

اليونيفيل

جنوب لبنان

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