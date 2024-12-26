فريق #الجديد عاين مكان توغل القوات الإسرائيلية في وادي الحجير@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/19EfGlLPQ6
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 26, 2024
فريق #الجديد عاين مكان توغل القوات الإسرائيلية في وادي الحجير@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/19EfGlLPQ6
نعى المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الشيخ حسن مرعب، الشاب أنيس ميقاتي، الشرطي في بلدية بيروت، وكتب عبر منصة إكس:
ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، على الشاب خليل سبليني، الموقوف في نظارة قصر العدل في بيروت، بحادثة دهس عنصر قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت.
انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وعاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل، وبعد ذلك عادت قوات الأمم المتحدة الى مواقعهاـ بحسب "روسيا اليوم".