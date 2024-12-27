ماذا في أسرار الصحف؟

في أسرار الصحف | "كارتيل" مالي هائل وراء أحد المرشحين للرئاسة

النهار



يقول متابع للملف الرئاسي من باريس ان مساعي الاليزيه قد تبوء بالفشل كما حصل في اكثر من مبادرة فرنسية سابقة اذ ان كلمة الفصل تبقى للاميركيين في هذا الشأن فهم يملكون القرار وايران تملك القدرة على التعطيل رغم كل التراجع الذي اصاب المحور المسمى "محور المقاومة".



في اجواء داعمين لحملة إيصال قائد الجيش الى رئاسة الجمهورية ان كلمة السر الاميركية التي لم تصل بعد وفق معنيين، باتت جاهزة وتنتظر التوقيت المناسب لكي لا يصار الى التصدي لها بالضغوط وحملات التخوين وغيرها.



يزداد الامتعاض في اوساط المسيحيين السوريين من بطء تحرك رجال الدين المسيحيين وتحديدهم موقفاً واضحاً من القيادة الجديد في سوريا ما ينعكس على حياتهم اليومية بشكل سلبي ويمنعهم من صدّ التجاوزات التي تحصل في غير منطقة من دون توافر مرجعية واضحة لضبطها.



بدأت غرف سوداء تطلق حملات ضد مرشحين رئاسيين بهدف تشويه صورتهم وحرق اوراقهم باكراً .



سأل سياسي عتيق "هل تخلص لبنان من الوصاية السورية ليدخل وسوريا معه تحت سلطة الباب العالي الذي حكم باسم السلطنة العثمانية دهراً، خصوصا مع بدء موسم الحج الى سوريا وتركيا؟



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الجمهورية



شنّ أحد النواب في مجلس خاص هجوماً على زملاء له كانوا يشاركونه في إطار سياسي قبل أن يتفرّق الشمل، متّهماً إياهم بعدم الانسجام مع شعاراتهم.



يستعد الجيش الاسرائيلي المحتل لإمكان البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء فترة الـ60 يوماً المحدّدة في اتفاق وقف إطلاق النار، إذا لم يبسط الجيش اللبناني سيطرته ميدانياً.



يُلاحظ غياب نشاط لجنة بارزة أوكِلت إليها مهام حساسة، فيما تستمر الخروقات لاتفاق من المفروض أن تشرف على تنفيذه.



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اللواء



يتوقع خبير بشؤون صراعات المنطقة، أن يتجه الوضع إلى تدخلات تشبه ما كان حاصلاً قبل مؤتمر فرساي عام 1919، مشيراً الى امكانية العودة الى نظام الحمايات الدولية للأقليات..



يُمضي عدد من المرشحين للرئاسة الأولى أوقاتاً بين الانتظار أو قطع الأمل، من جدوى تداول أسمائهم في البورصة الرئاسية..



جمَّدت أوجيرو جباية فواتير الهاتف الثابت، بعد أن عمَّمتها عبر وسائل الدفع المعتمدة، إلى 2 ك2 المقبل، لأسباب غير واضحة، ربما يتعلق بعضها بالارتفاعات الفلكية في رقم الفواتير المشار إليها.



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نداء الوطن



يُتوقَّع أن يثير كتابٌ يروي سيرة شخصية سياسية مثيرة، وينشَرُ في شباط المقبل، ضجّة كبيرة خصوصاً أنه يروي كيف كانت تتم "التسمية المباشرة" لرؤساء الجمهورية المتعاقبين منذ 2004، من الرئيس بشار الأسد والسيد حسن نصراللّه.



تبيَّن أن "كارتيلاً" مالياً هائلاً يقف وراء أحد المرشحين المدنيين لرئاسة الجمهورية، وقدَّم هذا "الكارتيل" عروضه المالية السخيَّة.



اشتكى عدد من القادمين عبر مطار "رفيق الحريري" الدولي من إخفاء الحمّالين عربات الحقائب وعدم الإفراج عن واحدة منها إلّا مقابل رشوة لا تقل عن 100 دولار.



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البناء



تتابع سفارة دولة أوروبية معنية باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بالتفاصيل مواقف نواب وقادة حزب الله من الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق وتحاول رسم خط بياني للنبرة التي ترتفع تدريجياً للوقوف على توقعات حول متى يعتبر حزب الله أن الصبر قد نفد وأنه آن الأوان للتحرّك ميدانياً والرد على الانتهاكات الإسرائيلية. وتسعى السفارة إلى تشارك هذه المعلومات مع السفارة الأميركية تحسباً لانهيار وقف إطلاق النار.



يؤكد مصدر نيابي على صلة بالاتصالات الجارية بين الكتل النيابيّة حول التحضير لجلسة التاسع من الشهر المقبل والمخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية أن الأصوات لا تزال موزعة بين أربعة مرشحين هم الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إذا قرّرت القوات منحه أصواتها مع بعض الحلفاء أو أعادت التصويت لمرشح التقاطع مع التيار الوطني الحر جهاد أزعور الذي يكون ثالثاً ما لم يتم تصويت القوات لجعجع ويصبح رابعاً اذا تم ذلك، أما باقي الأسماء فلا تنال إلا تصويتاً ضئيلاً إذا كان المرشح نائباً ولا تنال حتى صوتاً واحداً للمرشحين من غير النواب، ما يعني أننا لا نزال بعيدين عن انتخاب رئيس جديد.