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محليات

هل تبلّغ لبنان بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب؟.. مكتب ميقاتي يوضح

2024-12-27 | 03:18
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هل تبلّغ لبنان بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب؟.. مكتب ميقاتي يوضح
هل تبلّغ لبنان بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب؟.. مكتب ميقاتي يوضح

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "يتم التداول بمعلومات صحافية مفادها أن "لبنان تبلغ بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوماً من الهدنة".

واضاف البيان: "إن هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، والموقف الثابت الذي أبلغه دولة الرئيس ميقاتي إلى جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية  وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف اطلاق النار، ينصَّ على ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية. وهذا الموقف كرره دولة الرئيس أمس خلال الاتصالات الديبلوماسية والعسكرية المكثفة التي أجراها من أجل انسحاب العدو من القنطرة وعدشيت والقصير ووادي الحجير في الجنوب، كما أن دولة الرئيس كان أبلغ هذا الموقف إلى ممثلي واشنطن وباريس في اللجنة الأمنية الخماسية لوقف النار، خلال الاجتماع في السرايا الثلاثاء الفائت وطالب بوجوب الالتزام الاسرائيلي الكامل بالانسحاب، مشدداً على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم. 
إنَّ المواقف الإعلامية والمزايدات المجانية في هذا المجال لا تُجدي نفعاً، فالحكومة لم تقصّر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمّل مسؤوليته ولكنها، وحرصا منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها."
هل تبلّغ لبنان بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب؟.. مكتب ميقاتي يوضح

محليات

ميقاتي

الجيش الاسرائيلي

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