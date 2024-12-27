النائب حسن فضل الله: مسؤولية الدولة مواجهة خروقات العدو

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز،

وشدد النائب فضل الله على أننا نتابع فترة الـ60 يوماً مع الجهات المعنية من الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية، والمقاومة تعتبر نفسها معنية بما يحصل، وما تفكر أو ما يمكن أن تقوم به أو ما هي الخطوات المطلوبة منها، فهذا شأن يتعلق بها وبقيادتها، وهو ليس موضوعاً إعلامياً أو للتداول الإعلامي، ولكن جميعنا معنيون بأن نمارس الضغوط المطلوبة على المستوى السياسي، كي تقوم الجهات المسؤولة بدورها، فهناك خطوات يُعمل بها، ويجب أن تستكمل بالطريقة التي تؤدي إلى احترام هذا الاتفاق