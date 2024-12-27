بالصور: من سوريا الى لبنان.. شاحنة محملة بعشرات الاشخاص

"في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وعند منتصف ليل 27 الجاري، تمكّنت فصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتّنسيق مع بلديّة البربارة، من توقيف شاحنة مشبوهة بتفتيشها، وُجِدَ على متنها /67/ شخصًا، من ذكور وإناث، وأطفال بينهم رضيع عمره لا يتجاوز أربعين يوماً، تم تهريبهم من سوريا إلى الدّاخل اللّبناني، خلسةً، بهدف نقلهم إلى بيروت

تمّ توقيف سائق الشّاحنة، ويدعى م. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني).

التّحقيق جارٍ من قِبَل الفصيلة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني بحق المذكورين أعلاه، بإشراف القضاء المختص".