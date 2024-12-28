الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"لعبة الأوراق المستورة" .. "الجمهورية": غموض غير بنّاء يحيط بالملف الرئاسي

2024-12-28 | 01:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لعبة الأوراق المستورة&quot; .. &quot;الجمهورية&quot;: غموض غير بنّاء يحيط بالملف الرئاسي
"لعبة الأوراق المستورة" .. "الجمهورية": غموض غير بنّاء يحيط بالملف الرئاسي

لخص مسؤول كبير ما يحيط بالملف الرئاسي لصحيفة "الجمهورية" بـ "جمود سلبي وغموض غير بنّاء"، مضيفاً ان الأطراف المعنيّة بهذا الملف لم تقدم ​ما يبدّده حتى الآن، ويؤكّد" رغبتها الحقيقية، ليس فقط في انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المحدّدة بعد أيام قليلة، بل رغبتها في إجراء الانتخابات الرئاسية من أساسها واعادة إنعاش الدولة والإنتظام إلى الحياة السياسيّة والدستوريّة في لبنان".

وجزم المسؤول عينه "أنّ المسار الرئاسي مرهونة وجهته أكان نحو انتخاب الرئيس او عدمه، بإجابة واضحة من قبل بعض الأطراف حول ما إذا كانت تريد بالفعل دولة ورئيساً للجمهورية وحكومة اصلاح وإنقاذ ووضع لبنان على سكة الخروج من أزماته".

ويبدي خشية كبرى ممّا يسمّيها «المغامرة برهانات على متغيّرات تفرض وقائع سياسيّة ورئاسية من الخارج، فإن صحّ ذلك، فهذا معناه استمرار الدوران في متاهة الأزمة والاشكالات التي لا تنتهي».

الى ذلك قال مصدر لـ  "الجمهورية" انه في انتظار تبلور حركة الجهود سواء عبر "الخماسية" او الموفدين، فإنّ اطراف الملف الرئاسي مستغرقة في ما تبدو انّها في لعبة الأوراق المستورة، حيث أنّ كلّ طرف "نايم على مرشح".

مضيفاً ان المداولات التي تجري بصورة غير رسمية، أشبه ما تكون بمحرقة أسماء قبل الاتفاق على مبدأ انعقاد الجلسة الانتخابية وتوفير نصابها القانوني (86 نائباً انعقاداً وانتخاباً).

وجزم المصدر عينه، أن لا جديد على صعيد بورصة الأسماء المدرجة في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث لا أسماء زائدة على الأسماء المعروفة والمتداولة في الأوساط السياسية ومنهم قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الوزير السابق زياد بارود، السفير جورج خوري والخبير المصرفي والمالي سمير عساف وغيرهم. والأمر المشترك بين هؤلاء هو أنّ لكل من هذه الأسماء مقبولية لدى أطراف سياسيين، واعتراضاً عليه من قبل اطراف أخرى، إلّا انّ اياً منهم لم يقترب حتى الآن من أن يكون جاذباً لأكثرية الأطراف للتوافق عليه وترجيح فوزه برئاسة الجمهورية. وهذا الامر متروك لحسمه في حركة الجهود والاتصالات في الفترة السابقة لجلسة 9 كانون الثاني.

"لعبة الأوراق المستورة" .. "الجمهورية": غموض غير بنّاء يحيط بالملف الرئاسي

محليات

الانتخابات الرئاسية

فرنجية

زياد بارود

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية" عن رئيس المجلس: لسوف يعلمون من هو نبيه بري
ماذا في أسرار الصحف؟

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو- مصطفى فحص: إتفاق وقف إطلاق النار هزيمة واستسلام
05:23

بالفيديو- مصطفى فحص: إتفاق وقف إطلاق النار هزيمة واستسلام

اعتبر الناشط السياسي مصطفى فحص ان "ما كان معلنا في اتفاق وقف إطلاق النار غير ما هو مضمون "، مضيفاً:"علينا ان نعرف ان كان هناك بنود سرية لم يعلن عنها ونتوجه بالسؤال الى الرئيسين بري وميقاتي حول هذا الخصوص ".

05:23

بالفيديو- مصطفى فحص: إتفاق وقف إطلاق النار هزيمة واستسلام

اعتبر الناشط السياسي مصطفى فحص ان "ما كان معلنا في اتفاق وقف إطلاق النار غير ما هو مضمون "، مضيفاً:"علينا ان نعرف ان كان هناك بنود سرية لم يعلن عنها ونتوجه بالسؤال الى الرئيسين بري وميقاتي حول هذا الخصوص ".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024