الوكالة الوطنية: العـدو الإســــــرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة محيط الطيبة والقنطرة قضاء مرجعيون

الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك وحقل القليعة – مرجعيون، ومناطق راشيا، والسلطان يعقوب ولوسي – البقاع الغربي ما بين الساعة 10:00 و17:00