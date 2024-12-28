الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:16
بالفيديو - أمواج عملاقة تطيح بعشرات القوارب
05:57
بالفيديو- إنتاج أول محرك قطارات محلي الصنع في أفغانستان
2024-12-27
مقتل عرّاب الخطف بين لبنان وسوريا.. من هو شجاع العلي؟
2024-12-27
بشان الـ "مئة دولار".. بيان هام!
2024-12-27
على طريق الجنوب.. اعتقال واليونيفيل يناشد!
محليات
الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي يقوم بعملية نسف ثانية للمنازل في بلدة كفركلا
2024-12-28 | 11:22
A-
A+
الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي يقوم بعملية نسف ثانية للمنازل في بلدة كفركلا
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: جيش العدو يقوم بعملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت جبيل
الوكالة الوطنية: تفجير كبير سمع صداه في القطاع الشرقي حيث يستمر العدو الاسرائيلي بعمليات نسف المنازل في بلدة كفركلا
الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف كبيرة منذ قليل في بلدة كفركلا
الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي يقوم بعملية نسف ثانية للمنازل في بلدة كفركلا
محليات
الوطنية:
العدو
الاسرائيلي
بعملية
ثانية
للمنازل
كفركلا
العودة الى الأعلى
ماذا في أسرار الصحف؟
رفض قصف حماة وسجن لـ 40 عاماً.. تكريم الطيار السوري رغيد ططري
اقرأ ايضا في محليات
13:00
معلومات الجديد: وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين سيحضران مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت في إطار معايدة قوات اليونيفيل الفرنسية بعيدي الميلاد ورأس السنة
13:00
معلومات الجديد: وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين سيحضران مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت في إطار معايدة قوات اليونيفيل الفرنسية بعيدي الميلاد ورأس السنة
12:54
مراسل الجديد: تراجعت القوات الإسرائيلية من بلدة القنطرة الى بلدة الطيبة وانتشر الجيش اللبناني في البلدة
12:54
مراسل الجديد: تراجعت القوات الإسرائيلية من بلدة القنطرة الى بلدة الطيبة وانتشر الجيش اللبناني في البلدة
12:17
الوكالة الوطنية: جيش العدو يقوم بعملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت جبيل
12:17
الوكالة الوطنية: جيش العدو يقوم بعملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت جبيل
يحدث الآن
عربي و دولي
13:15
بالفيديو - عرف بتنكيله بالجثث.. القبض على مقاتل "الصف الاول" للنظام السوري
مقدمة النشرة المسائية
13:03
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024
خاص الجديد
13:00
معلومات الجديد: وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين سيحضران مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت في إطار معايدة قوات اليونيفيل الفرنسية بعيدي الميلاد ورأس السنة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-17
مراسل الجديد ينقل المشهد عقب حدث أمني هز الضاحية ومناطق لبنانية أخرى
2024-10-18
إيران: روح المقاومة ستقوى بعد إستشهاد السنوار
2024-12-24
وزير الخارجية السوري: سنؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته
2024-10-06
فيديو - جيرارد بيكيه وتييري هنري وجهاً لوجه تحت السلّة
2024-12-27
مراسلة الجديد: اليونيفيل والجيش اللبناني تسلما (طاهر ريمي وأحمد أمين) اللذين تم اختطافهما يوم أمس من قبل الجيش الإسرائيلي
07:45
قيادة العمليات السورية: لبنان سلمنا 70 ضابطاً من قوات الأسد
بالفيديو
بالفيديو
13:03
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024
09:47
خلف عن انتخاب قائد الجيش: لا يمكنني مخالفة القانون
07:17
مقابلة خاصة مع النائب أشرف ريفي حول الملف الرئاسي
2024-12-27
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2024
2024-12-27
هل مزارع شبعا لبنانية؟ رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان يكشف المعطيات
2024-12-27
فيصل الصايغ: الأجواء إيجابية ولا فيتو من حزب الله على اسم قائد الجيش
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:59
بالصور- جوازات السفر التي استخدمها رفعت الأسد ومرافقيه للسفر من بيروت
محليات
03:59
بالصور- جوازات السفر التي استخدمها رفعت الأسد ومرافقيه للسفر من بيروت
عربي و دولي
07:25
"ما حدث في سوريا ناتج عن خطة أميركية - إسرائيلية".. موقف إيراني جديد!
عربي و دولي
07:25
"ما حدث في سوريا ناتج عن خطة أميركية - إسرائيلية".. موقف إيراني جديد!
محليات
16:03
رفض قصف حماة وسجن لـ 40 عاماً.. تكريم الطيار السوري رغيد ططري
محليات
16:03
رفض قصف حماة وسجن لـ 40 عاماً.. تكريم الطيار السوري رغيد ططري
عربي و دولي
08:16
بالفيديو - أمواج عملاقة تطيح بعشرات القوارب
عربي و دولي
08:16
بالفيديو - أمواج عملاقة تطيح بعشرات القوارب
عربي و دولي
06:36
المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي: تدمير نفق لحزب الله في الجنوب
عربي و دولي
06:36
المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي: تدمير نفق لحزب الله في الجنوب
عربي و دولي
04:35
بالفيديو- عملية تمشيط واسعة في اللاذقية
عربي و دولي
04:35
بالفيديو- عملية تمشيط واسعة في اللاذقية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024